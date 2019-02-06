تونس : احتجاج آلاف المدرسين للمطالبة بتحسين أوضاعهم

في السياسة 7 فبراير,2019 نسخة للطباعة

تونس ـ وكالات : قال شهود من رويترز إن آلاف المدرسين احتشدوا قرب مكتب رئيس الوزراء بالعاصمة تونس امس مطالبين بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم، في تصعيد لاحتجاجاتهم ضد الحكومة التي تعاني ضائقة مالية.واحتجاجات المدرسين من شأنها أن تزيد الضغوط على الحكومة التي تواجه مشكلات اقتصادية عديدة وضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق بهدف كبح العجز.وفي ساحة القصبة حيث يقع مبنى رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الدفاع رفع آلاف المدرسين شعارات ضد الحكومة مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية.وأُطلق على المظاهرة (يوم الغضب)، وأخذ المشاركون فيها يرددون هتافات منها “الزيادة حقنا” و”الأستاذ لن يتراجع عن حقوقه”.

ويقاطع المدرسون منذ ما يقرب من شهرين إجراء الامتحانات لمئات الآلاف من التلاميذ، مما خلق جوا من التوتر في تونس ودفع بالآباء أيضا للتظاهر خوفا على مصير أبنائهم. ودعت أيضا منظمة أولياء التلاميذ إلى مظاهرة مليونية هذا الأسبوع للاحتجاج على أوضاع الأبناء معتبرين أنهم رهينة تعنت النقابة والحكومة. وتطالب نقابات التعليم بتحسين الوضع المادي وخفض سن التقاعد، وهي مطالب تصفها الحكومة بأنها مجحفة.

والحكومة أيضا في مفاوضات مع النقابة المركزية في تونس والتي تهدد بإضراب عام جديد ليومين هذا الشهر إذا رفضت الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام. وكانت النقابة المركزية قد أغلقت مدارس وجامعات ووزارات ومجالس بلديات في أنحاء تونس الشهر الماضي في إضراب عام.

على صعيد اخر، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن الحكومة تقدمت بـ160 دعوى قضائية ضد جمعيات دينية، على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية ضد أطفال في مدرسة قرآنية بمدينة الرقاب. وقال الشاهد، للصحفيين أثناء زيارته لمركز متخصص بالعاصمة يأوي أطفالا من ضحايا الانتهاكات، إن الحكومة بدأت منذ فترة بملاحقة من اخترقوا القانون تحت يافطة الجمعيات وتقدمت بـ160 قضية ضدها، ومن بين تلك الجمعيات، الجمعية القرآنية بمدينة الرقاب التي تتبع ولاية سيدي بوزيد، والتي تورطت في انتهاكات جسيمة بحق أطفال، هزت الرأي العام في تونس وباتت حديث وسائل الإعلام التونسية. وأضاف الشاهد “الدولة تحملت مسؤوليتها في حماية الأطفال حسب الدستور وحسب المصلحة الفضلى للأطفال”. وتابع “الدولة مدنية ولا تقبل هذه السلوكيات ولا تقبل التلاعب بعقول الأطفال أو استعمالهم بأي صيغة كانت”. وأوضح الشاهد “نحن متمسكون بملاحقة كل المسؤولين الذين أجرموا بحق الاطفال، وقانون الجمهورية التونسية يعاقب بكل شدة هذه الجرائم والاعتداءات”. كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (هيئة حكومية) كشفت في مؤتمر صحفي، حقائق مرعبة عما كان يحصل داخل المدرسة المتوارية عن الأنظار. وبدأت السلطات القضائية بفتح تحقيق في جرائم ترتبط بالاتجار بالأشخاص والعنف والاغتصاب بجانب شبهة الارهاب.

وجرى نقل 42 طفلا ينحدرون من عدة ولايات من ضحايا الاعتداءات في مدرسة الرقاب، إلى مركز متخصص في العاصمة لرعايتهم بعيدا عن عائلاتهم. ويعاني أغلبهم من مشاكل صحية ومتاعب نفسية حادة. ويشمل التحقيق القضائي أيضا فيما إذا كان أولياء الأطفال طرفا في المأساة.