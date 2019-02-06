الاحتلال يفرض غرامات بـ60 ألف شيكل بحق أسرى أطفال بـ(عوفر)

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :
فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير الماضي، أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في معتقل “عوفر”، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 60 ألف شيكل. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، ظهر امس الأربعاء، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 57 أسيراً طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل “عوفر”، 39 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 تم اعتقالهما على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و5 فتية بعد استدعائهم. وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و 17 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية. وأشارت الهيئة في تقريرها الى أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 28 أسيراً، وأضافت بأنه ما زال هناك أسير قاصر قيد الاعتقال الإداري ، وهو ليث أبو خرمة (17عاماً) من بلدة كفر عين قضاء مدينة رام الله. يذكر بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 123 طفلا.
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