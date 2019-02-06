شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الفرنسي يستهدف رتلاً مسلحاً في تشاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية اليوم (الأربعاء)، أن طائراتها الحربية شنّت من جديد ضربات في شمال شرق تشاد، استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.

وأوضحت في بيان أن السلطات التشادية والفرنسية قررت (شنّ) ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 فبراير، مشيرة إلى أن الضربة التي نفذتها بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع حوالى عشرين آلية خارج نطاق القتال.