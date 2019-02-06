شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال عباس: ترأس مصر للاتحاد الإفريقى انعكاس لمجهودات الدولة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ترأس مصر الاتحاد الإفريقى 10 فبراير الجارى، ما هو إلا انعكاسًا للمجهودات التى بذلتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بالقارة الإفريقية.

وقال عباس، فى بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد نظام الحكم فى عام 2014 وهو يولى اهتمامًا ملحوظًا بالعلاقات مع دول القارة السمراء والقضايا الشائكة التى تعانى منها سعيًا لتعميق دور مصر الرائد وترسيخ جذورها الإفريقية، مُؤكدًا أن أهم الملفات التى ستهتم بها مصر هو استكمال منظومة السلم والأمن وإصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقى وتعزيز التعاون القارى لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن مصر استعادت ريادتها الإفريقية باعتبارها أهم دول القارة وأكثرها استقرارًا وقدرتها على استعادة الهوية الإفريقية من العمل والنهوض بجميع القطاعات.