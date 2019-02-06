مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي خلال كلمة لأمير البلاد

القاهرة - (مصراوي) تحقق الشرطة الكويتية بقضية موظف مصري في مجلس الأمة، اخترق شبكة معلومات المجلس، أثناء كلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تحت القبة. وأوضحت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الجنايات تنظر في قضية الموظف مصري بمجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية للمجلس وأوقف حسابات الأدمن.

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