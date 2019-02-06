وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ​الجيش الإسرائيلي​ قصف موقعين لحركة "حماس" في ​قطاع غزة​، الأول في شرق رفح، والثاني شرق ​دير البلح​، بعد اقل من ساعة على إطلاق صاروخ من القطاع".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت بأنه سمع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بالتزامن مع سماع دوي ​انفجار​، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات وأضرار مادية.