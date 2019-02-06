وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعين لحركة "حماس" في قطاع غزة، الأول في شرق رفح، والثاني شرق دير البلح، بعد اقل من ساعة على إطلاق صاروخ من القطاع".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت بأنه سمع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بالتزامن مع سماع دوي انفجار، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات وأضرار مادية.
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