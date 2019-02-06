الجيش الإسرائيلي يحذر الكابينيت من شن حرب على قطاع غزة

حذر ​الجيش الإسرائيلي​، ​مجلس الوزراء​ المصغر "الكابينيت" من "شن عملية عسكرية جديدة على ​قطاع غزة​ الذي يقف على حافة الانهيار بشكل كامل"، معتبراً أن "أي عملية عسكرية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، قد تؤدي إلى تدخل دولي لوقفها".

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