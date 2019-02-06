الحرس الثوري: المفاوضات مع أميركا لاتضع أي حلول للمشاكل الاقتصادية للبلاد

لفت مساعد قائد ​الحرس الثوري​ في الشؤون الثقافية العميد ​محمد رضا نقدي​ إلى ان "المفاوضات مع ​أميركا​ لاتضع حلولا للمشاكل ​الاقتصاد​ية للبلاد"، مشيراً إلى أن "الثورة الإسلامية قد نالت المزيد من الاستقلالية على مدى السنوات الأربعين الماضية على الرغم من كل الهجمات الثقافية وحققت الإنجازات باستمرار، واستفاد شعبنا من هذه الإنجازات وتمكن من إحراز تقدم ملحوظ في مختلف مناطق البلاد. وإن التقدم الذي أحرز في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجيا والدفاع و​الصحة​ والتنمية و​البنى التحتية​ لا يمكن مقارنته بعهد ما قبل الثورة". وأكد نقدي طضرورة تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم لايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية للبلاد"، ووصفها بأنها تمثل الطريق الوحيد للحل حيث ينبغي الاعتماد على الداخل واستخدام الطاقات والثروة الانسانية".

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