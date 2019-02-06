خارجية فرنسا: لقاء دي مايو مع السترات الصفراء استفزاز جديد غير مقبول

أكد المتحدث وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحافي إلكتروني، أن "لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو مع محتجين من "السترات الصفراء" في فرنسا هو استفزاز جديد غير مقبول بين بلدين مجاورين وشريكين في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح المتحدث أن "دي مايو الذي يتولى مسؤوليات حكومية، يجب أن يسهر على عدم إلحاق ضرر، عبر تدخلاته المتكررة، بعلاقاتنا الثنائية لصالح فرنسا وكذلك إيطاليا".
والتقى دي مايو مندوب السترات الصفراء كريستوف شالنسون ومرشحين للانتخابات الأوروبية على لائحة استفتاء المبادرة الوطنية برئاسة إنغريد ليفافاسور.
وأعلن دي مايو، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه التقى في باريس مسؤولين من حركة "السترات الصفراء". وكتب "رياح التغيير تخطت جبال الألب. أكرر: رياح التغيير تخطت جبال الألب".
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