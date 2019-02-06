مسؤول بالحرس الثوري: نحن بصدد تشكيل التعبئة البحرية لتوفير أمن البحر

أعلن قائد القوة البحرية التابعة لحرس ​الثورة الاسلامية​ الادميرال ​علي رضا تنكسيري​ عن "فكرة تشكيل التعبئة البحرية لتوفير امن البحر من قبل الأهالي الساكنين في المناطق الساحلية"، مشيراً إلى "أننا نعيش هذه الايام عشرة الفجر والذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية ولقد قدمنا الشهداء للثورة والنظام المقدس، واليوم نفخر بأن لدينا بلد حر، فلو كنا قد قلنا نعم للاستكبار العالمي وطواغيت العصر، لكانوا يرتكبون كل الجرائم، ولم نكن نجرأ على مساعدة المظلومين، في حين ان القرآن يؤكد على الدفاع عن المظلومين، وهذا ما تفخر به ​ايران​ الاسلامية".

ولفت إلى "اننا بصدد تشكيل التعبئة البحرية، بحيث يتولى الأهالي أنفسهم امن البحر، واذا وقعت مخالفة في مكان ما، يتصلون بنا، كما خططنا في موضوع التعبئة البحرية لتوفير المساعدات لشراء الاسماك واتخاذ التدابير لتوفير أدوات صيد الاسماك للصيادين المحليين" ورأى أن "زوارق ​الصيد​ المحلية، أولى بالقيام بالصيد في المنطقة، بدلا من الصيد الصناعي، لأن الصيد الصناعي يضر ب​البيئة​ كما ان سفن الصيد الصناعي أجنبية، ولا ينبغي ان يؤذن لها بالصيد في مياهنا الاقليمية".