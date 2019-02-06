أدرعي: تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أكد المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي ​أشكول​، تم رصد اطلاق ​قذيفة​ صاروخية من ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت بأنه سمع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بالتزامن مع سماع دوي انفجار.