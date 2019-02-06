أدرعي: تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت بأنه سمع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بالتزامن مع سماع دوي انفجار.
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