قوات سوريا الديموقراطية تؤكد اعتقال الارهابي الألماني مارتن ليمكي

أكدت قوات ​سوريا​ الديموقراطية اعتقال الألماني مارتن ليمكي، المشتبه بانتمائه إلى ​تنظيم داعش​ في شرق سوريا، متحدثة عن توقيف ارهابيين أجانب بشكل يومي في المنطقة، وفق ما قال متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

وكانتا نقلت فرانس برس قبل أسبوع عن اثنين من زوجاته، التقتهما بعد خروجهما من الكيلومترات الأخيرة تحت سيطرة التنظيم في شرق سوريا، تأكيدهما توقيف قوات سوريا الديموقراطية "ليمكي" بعد خروجه.