أكدت قوات سوريا الديموقراطية اعتقال الألماني مارتن ليمكي، المشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش في شرق سوريا، متحدثة عن توقيف ارهابيين أجانب بشكل يومي في المنطقة، وفق ما قال متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
وكانتا نقلت فرانس برس قبل أسبوع عن اثنين من زوجاته، التقتهما بعد خروجهما من الكيلومترات الأخيرة تحت سيطرة التنظيم في شرق سوريا، تأكيدهما توقيف قوات سوريا الديموقراطية "ليمكي" بعد خروجه.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديموقراطية تؤكد اعتقال الارهابي الألماني مارتن ليمكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.