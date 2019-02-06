وسائل إعلام إسرائيلية: الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولا إصابات

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي تسبب بإطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة سقط في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار مادية.

يذكر أن ​الجيش الإسرائيلي​ كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق صاروخ من منطقة رفح في غزة وقد سقط داخل الأراضي الفلسطينية.