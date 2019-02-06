ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي تسبب بإطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة سقط في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار مادية.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق صاروخ من منطقة رفح في غزة وقد سقط داخل الأراضي الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.