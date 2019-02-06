برلماني فنزويلي: حكومة مادورو باعت 73 طنا من الذهب للإمارات وتركيا

كشف البرلماني الفنزويلي المعارض كارلوس باباروني أن "​الحكومة​ الفنزويلية باعت 73 طنا من ​الذهب​ للإمارات العربية المتحدة و​تركيا​ خلال العام الماضي"، معتبراً أن "تلك التعاملات التجارية لم تتجاوب مع القواعد القانونية"، مشيراً إلى أن "حكومة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ لم تعد قادرة على تحويل الأموال بين حساباتها في البنوك الأوروبية اعتبارا من يوم الاثنين الماضي".

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