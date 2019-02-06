مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يستمر

شددت مندوبة ​بريطانيا​ ب​الأمم المتحدة​ كارين بيرس في حديث لقناة "الجزيرة" على أن " ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ يجب أن يستمر"، مشيرة الى أن "إيران دولة مهمة في المنطقة ويجب أن يكون لها دور إقليمي، لكن السياسات الحالية لإيران تقوض استقرار كثير من دول المنطقة".

من جهة أخرى لفتت الى أنه "لا يوجد مقترح في مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية في فنزويلا"، معلنة "أننا ندعم جهود المبعوث الأممي لتسوية سياسية تنهي النزاع في اليمن، كما حصلت انتهاكات فادحة للقانون الدولي من قبل كافة الجهات في اليمن"، مضيفة: "نتوقع من السعودية إجراء تحقيق شفاف في انتهاكات حقوق الإنسان".