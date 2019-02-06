ليبرمان: المواجهة أمر لا مفر منه ويجب العودة لسياسة اغتيال الإرهابيين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أنه "مرة أخرى، ينتهك الهدوء على حدود قطاع غزة، المواجهة أمر لا مفر منه"، مشيراً إلى أنه "ليست هناك حاجة لانتظار تهديد حياة مواطنينا على الحدود".
وشدد ليبرمان على أنه "يجب أن نعود إلى سياسة الاغتيالات المستهدفة وإلحاق الضرر الهائل بالبنية التحتية للإرهابيين".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت بأنه سمع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بالتزامن مع سماع دوي انفجار، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات وأضرار مادية.
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