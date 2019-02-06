خليل: ستبقى قضية الإمام الصدر حيةً على الدوام وهي التزام دائم لبري

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر مواثع التواصل الإجتماعي، أنه "ستبقى قضية الإمام السيد ​موسى الصدر​ حيةً على الدوام وهي التزام دائم لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ولكل اللبنانيين، و​البيان الوزاري​ يتضمن الفقرة نفسها اللي تضمنتها البيانات الوزارية السابقة مع التشديد على مضاعفة الجهود في هذا البيان".

وأوضح خليل أن "نص قضية الصدر في البيان الوزاري للحكومة الجديدة: وفي جريمة إختفاء الإمام السيد موسى الصدر وأخويه في ​ليبيا​، ستضاعف ​الحكومة​ جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين".