خليل: ستبقى قضية الإمام الصدر حيةً على الدوام وهي التزام دائم لبري

أكد وزير المال علي حسن خليل، في تصريح عبر مواثع التواصل الإجتماعي، أنه "ستبقى قضية الإمام السيد موسى الصدر حيةً على الدوام وهي التزام دائم لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولكل اللبنانيين، والبيان الوزاري يتضمن الفقرة نفسها اللي تضمنتها البيانات الوزارية السابقة مع التشديد على مضاعفة الجهود في هذا البيان".
وأوضح خليل أن "نص قضية الصدر في البيان الوزاري للحكومة الجديدة: وفي جريمة إختفاء الإمام السيد موسى الصدر وأخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين".
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