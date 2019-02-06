أدرعي: نصرالله حرص على تأكيد ان إيران أقوى في لبنان مع "حزب الله"

اعتبر المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أن "خطاب الامين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ ترديد لنفس الشعارات، ​إيران​ قوية ولإيران قائد لا مثيل له"، متسائلا: "ماذا بنسبة للدور الإيراني المركزي الذي يتمثل في محاربة ​العالم​ السُّني واحتلال عدد من العواصم العربية ومحاولة فرض الهيمنة الشيعية من إيران الى ​العراق​ و​سوريا​ مرورًا ب​لبنان​ و​اليمن​؟".

ولفت إلى أن "نصرالله تجاهل عمدًا كم من العرب قتل النظام الايراني فحرص على تاكيد ان إيران أقوى في لبنان مع "حزب الله".