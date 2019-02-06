أدرعي: نصرالله حرص على تأكيد ان إيران أقوى في لبنان مع "حزب الله"

اعتبر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ترديد لنفس الشعارات، إيران قوية ولإيران قائد لا مثيل له"، متسائلا: "ماذا بنسبة للدور الإيراني المركزي الذي يتمثل في محاربة العالم السُّني واحتلال عدد من العواصم العربية ومحاولة فرض الهيمنة الشيعية من إيران الى العراق وسوريا مرورًا بلبنان واليمن؟".
ولفت إلى أن "نصرالله تجاهل عمدًا كم من العرب قتل النظام الايراني فحرص على تاكيد ان إيران أقوى في لبنان مع "حزب الله".
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