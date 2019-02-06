الوكالة الفاتيكانية للسياحة الدينية تتحضّر للعودة الى لبنان

زار وفد من الوكالة ​الفاتيكان​ية للسياحة الدينية والحاج OPERA ROMANA ​بيروت​، لدفع الترتيبات الخاصة بعودة الوكالة الى لبنان وادراجه في لائحة دول ​السياحة الدينية​ بعد انقطاع امتد لسنوات.

وضم الوفد الامين العام للوكالة المونسنيور ريمو تشيافاريني REMO CHIAVARINI ورئيس لجنة الافخاريستيا في الفاتيكان المونسنيور بيارو ماريني PIERROT MARINI اللذين التقيا وزير السياحة افاديس كيدينيان في حضور السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري JOSEPH SPITIRI والقائم بالاعمال المونسنيور ايفان سانتوس EVAN SANTOSS والسفير خليل كرم الذي كان عمل على عودة لبنان الى اللائحة الفاتيكانية للسياحة الدينية خلال وجوده في روما كقائماً باعمال ​السفارة اللبنانية​ في الفاتيكان.

وخلال اللقاء، اطلع الوزير كيدينيان الوفد على الترتيبات المتخذة لاطلاق برنامج السياحة الدينية ابتداء من شهر آذار المقبل، والافلام الترويجية التي اعدتها الوزارة حول هذا الموضوع، والجهود التي تبذل في سبيل تعزيز عودة لبنان الى مجال السياحة الدينية. وجال الوفد في عدد من المناطق اللبنانية وعاينوا الامكانات لاستقبال الحجاج، على ان يصل الى بيروت وفد ثان في آخر شهر آذار المقبل لمباشرة تطبيق التدابير السياحية الضرورية لانجاح خطة العمل.

السفير كرم، الذي اولم على شرف الوفد، أوضح ان الوكالة الفاتيكانية للسياحة الدينية والحج OPERA ROMANA كانت تجاوبت في 11/7/2018 مع المساعي التي بذلها بصفته قائماً بأعمال السفارة اللبنانية في الفاتيكان، واعادت ادراج لبنان على اللائحة السياحية الدينية، ومن شأن هذه الخطوة تعزيز القطاع السياحي في لبنان نظرا لكون السياحة الدينية غير مرتبطة بالعوامل المناخية او حالات الطقس، لان الاماكن التي يمكن زيارتها للسياحة متوافرة طوال فصول السنة.

وشكر السفير كرم، المونسنيور تشيافاريني والمونسنيور باريني على ما قاما به لتعزيز الحضور المسيحي في لبنان خصوصا، والحضور الوطني عموما، لافتاً الى الاهتمام الذي اولاه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ حيال تثبيت حضور لبنان على الخريطة السياحية الدينية.