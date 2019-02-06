طقس يوم غد غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بالحرارة وتساقط للأمطار والثلوج

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جويا جنوب ​اليونان​ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة مع تساقط لحبات البرد أحياناً و حدوث برق ورعد خاصة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1600 متر وما فوق. تنحسر ​الامطار​ ليلاً.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع امطار محلية يتخللها انفراجات خلال النهار وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. يتوقع حدوث برق ورعد ليلاً.

السبت: غائم اجمالاً مع امطار متفرقة ورياح ناشطة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية.