أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أنه "بعد انتظار أكثر من 8 أشهر، أتى الضوء الأخضر بتشكيلها والحكومة دونها عقبات كبيرة لإجراء الإصلاحات الإقتصادية اللازمة".
وخلال حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، لفت الحواط إلى أن "سجلنا اعتراضنا على أن تكون هناك مجموعة مسلحة على الأراضي اللبناني وأي مقاومة يجب أن تكون ضمن مؤسسات الدولة الشرعية"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يتم ذلك، فإن قرار الحرب والسلم سيكون بيد قوى خارجية".
وأوضح أن "القوات اللبنانية ستكون العين الساهرة لأن تأخذ الدولة دورها والإستراتيجية الدفاعية الحقيقة وكذلك في تطبيق مؤتمر "سيدر" وإنقاذ لبنان"، مشيراً إلى أن "سلاح "حزب الله" مرتبط بخريطة سياسية في المنطقة ولها ارتباطات بإيران والكثير من البلدان وسنبقى نحن وفريق آخر في الحكومة نقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها".
وشدد الحواط على "أننا سنبقى ضد مثلث "الجيش والشعب والمقاومة" ونتمسك بمثلث "الجيش والجيش والجيش" والمؤساات العسكرية والدولة ومؤسساتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: سنبقى ضد مثلث "الجيش والشعب والمقاومة" ونتمسك بالجيش والمؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.