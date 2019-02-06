الحواط: سنبقى ضد مثلث "الجيش والشعب والمقاومة" ونتمسك بالجيش والمؤسسات

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ أنه "بعد انتظار أكثر من 8 أشهر، أتى ​الضوء​ الأخضر بتشكيلها و​الحكومة​ دونها عقبات كبيرة لإجراء الإصلاحات الإقتصادية اللازمة".

وخلال حديث لقناة "​سكاي نيوز​ عربية"، لفت الحواط إلى أن "سجلنا اعتراضنا على أن تكون هناك مجموعة مسلحة على الأراضي اللبناني وأي مقاومة يجب أن تكون ضمن مؤسسات الدولة الشرعية"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يتم ذلك، فإن قرار الحرب والسلم سيكون بيد قوى خارجية".

وأوضح أن "​القوات اللبنانية​ ستكون العين الساهرة لأن تأخذ الدولة دورها والإستراتيجية الدفاعية الحقيقة وكذلك في تطبيق مؤتمر "سيدر" وإنقاذ لبنان"، مشيراً إلى أن "سلاح "​حزب الله​" مرتبط بخريطة سياسية في المنطقة ولها ارتباطات ب​إيران​ والكثير من البلدان وسنبقى نحن وفريق آخر في الحكومة نقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها".

وشدد الحواط على "أننا سنبقى ضد مثلث "​الجيش​ والشعب و​المقاومة​" ونتمسك بمثلث "الجيش والجيش والجيش" والمؤساات العسكرية والدولة ومؤسساتها".