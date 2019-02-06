نقولا تويني: نثمن موقف رئيس النمسا برفض نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

ثمن الوزير السابق ​نقولا تويني​، في بيان، "موقف ​رئيس الجمهورية​ ​النمسا​وية بحيث رفض نقل سفارة بلاده من ​تل أبيب​ إلى ​القدس​ وندد بنقل ​السفارة الأميركية​ إلى القدس واعتراف ​الولايات المتحدة​ بالقدس عاصمةً ل​إسرائيل​، ونحيي دعم النمسا للشعب العربي في ​فلسطين​ وللدولة الفلسطينية. فهذا الموقف يساهم في تقريب النمسا و​أوروبا​ بشكل أكبر من الشرق والبلدان العربية ومن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يقرب النمسا من العدالة الدولية والإنسانية".

ولفت تويني إلى "أننا تشرفنا بزيارة الرئيس ​النمسا​وي ألكسندر فان دير بيلي ل​لبنان​ منذ حوالي شهرين وكان بحث مع فخامة الرئيس عون مواضيع عديدة منها مساعدة لبنان في محنة ​النازحين السوريين​ وموقف وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل التي تكلمت ب​اللغة​ العربية في ​الأمم المتحدة​ والتي عاشت لفترة في لبنان وتابعت دروسها في إحدى ​الجامعات​ اللبنانية".

وأوضح أنه "لذلك تقرب كل هذه المواقف الشريفة جمهورية النمسا من الشعوب اللبنانية والفلسطينية والعربية وتقوي أواصل أوروبا عامةً مع شعوبنا ونرى أنه ثمة مواقف متميزة من النمسا و​إيطاليا​ و​ألمانيا​ من قضية العرب المحقة وقضية فلسطين وقضية لبنان كما المساعدة التي تأتي بها هذه الدول إلى شروع الحق والإنصاف في العلاقات بين الشعوب والعلاقات الدولية والتميز في الدفع إلى تحقيق العدالة الدولية وتفعيل دور أوروبا في قضية حقوق الشعوب وحقوق الإنسان".