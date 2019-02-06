الجيش الفرنسي: تنفيذ غارات جوية على قافلة مسلحة عبرت تشاد من ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس – (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم، أن مقاتلات حربية فرنسية قامت بتنفيذ غارات جديدة على قافلة مسلحة عبرت مؤخرًا الحدود إلى تشاد انطلاقا من ليبيا .

وذكرت قناة فرانس – 24، أن الغارات الجوية الجديدة تأتى إثر إخفاق الغارات السابقة التي نفذت في عطلة نهاية الاسبوع في وقف تقدم هذه القافلة المسلحة .

وكشف المتحدث الفرنسي، أن طائرات من طراز " ميراج 2000 " الفرنسية تمكنت خلال هذه الغارات الجوية الجديدة من تدمير نحو 20 شاحنة من القافلة المكونة من نحو 50 شاحنة .

واشارت الى أن القوات التشادية حاولت في البداية وقف تقدم القافلة داخل اراضيها من خلال غارات جوية نفذتها يومى الجمعة والسبت الماضيين ، غير انها عجزت عن تحقيق هذا الهدف ، مما دفعها لمطالبة فرنسا الاشتراك فى تلك المهمة بغارات بدأت يوم الاحد الماضي.

ولم تتطرق القناة الفرنسية الى سقوط قتلى او جرحى خلال الغارات الفرنسية الاخيرة .