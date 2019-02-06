محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية صباح الخميس.

ومن المنتظر أن يحضر اعتماد النتيجة الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق وأمين مجلس أمناء وأباء المحافظة، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ودكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادي.

ويقدم "الخليج 365" نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد فور اعتمادها رسميًا.