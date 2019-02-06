"البنتاجون" يعلن نقل 250 جنديا إلى الحدود مع اقتراب قافلة مهاجرين من تكساس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الأربعاء، نقل 250 جنديا من خدمتهم في ولاية أريزونا إلى تكساس "كاستجابة لقافلة المهاجرين التي تتوجه حاليا إلى حدود تكساس".

وقال المتحدث باسم البنتاجون بيل سبيكس، في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان صرح "بإعادة مركزة نحو 250 مسؤولا عسكريا من مهامهم الحالية لدعم أمن الحدود في أريزونا إلى منطقة بالقرب من ممر إيجل"، قبيل وصول قافلة المهاجرين، وذلك بناء على طلب من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وأشار المتحدث إلى أن الجنود الذين يتم نقلهم، والذين يتضمنون أفرادا من الشرطة العسكرية والأطباء والمهندسين، لم يتم إضافتهم حديثا لكنهم من سلطات متواجدة وبالتوافق مع طلبات دعم تم الموافقة عليها مسبقا.

ويأتي إعادة تمركز بعض الجنود الأمريكيين على الحدود بعد يوم واحد من خطاب الأمة الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الذي قال خلاله إن هناك "قوافل (مهاجرين) كبيرة ومنظمة في طريقها إلى الولايات المتحدة"، وهو ما أثار صيحات استهجان من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب.

يذكر أن البنتاجون أعلن، الأحد الماضي، أنه سيرسل 3750 جنديا إضافيا إلى الحدود مع المكسيك لمدة 90 يوما، على أن ينصب هؤلاء الجنود أسلاك شائكة ومعدات مراقبة متحركة على طول الحدود، وهو ما يرفع عدد إجمالي القوات الأمريكية المشاركة في دعم وزارة الأمن الداخلي إلى 4350 جنديا.