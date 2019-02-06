السترات الصفراء تتوعد بمزيد من الاحتجاجات

باريس: الوكالات 2019-02-06 12:31 AM انطلقت حركات احتجاجية، ليل أول من أمس، وأمس، في السوق الدولية للأغذية بضاحية باريس، حين قام أكثر من 200 شخص من حركة «السترات الصفراء» والمتظاهرين الحاملين أعلام الكونفدرالية العامة للعمل، بقطع أحد المداخل إلى هذه السوق الضخمة. وكان الأمين العام للنقابة العمالية فيليب مارتينيز قد صرح بأن «هناك 30 مقاطعة ستجري فيها مسيرات صفراء وحمراء»، فيما توقع نشطاء أن يتم تسيير أكثر من 160 تظاهرة، بالتزامن مع إضرابات أخرى في القطاع العام.

ويصادف الإضراب في يوم التصويت في البرلمان على قانون «مكافحة المشاغبين» الذي يعطي مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهرات، وهو قانون يثير انتقادات حادة من قبل النقابات.

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