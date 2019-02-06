توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى

الخرطوم: الوكالات 2019-02-06 12:30 AM وقعت حكومة إفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة، أمس، اتفاق سلام جديدا خلال حفل أقيم في الخرطوم.

ووُقع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، السبت، ويُفترض أن يُنهي سنوات من الحرب، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس إفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا.

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