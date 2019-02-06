قلق من نفوذ الميليشيات بالعراق

بغداد: علاء حسن

2019-02-06 12:27 AM

حذر السفير الأميركي إلى العراق، دوجلاس سيليمان، من تنامي خطر اتساع نفوذ الميليشيات من جهة، وارتفاع أعداد العاطلين من جهة أخرى، بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في كامل العراق. وأوضح السفير خلال رسالة وجهها إلى العراقيين أمس، بمناسبة انتهاء مهمته، أن مهمة الجنود الأميركيين الذين تتراوح أعدادهم قرابة 5 آلاف جندي، تتمثل في تقديم المشورة والتدريب بطلب الحكومة العراقية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش والدفاع عن حدود العراق، مشيرا إلى أن التحالف الدولي الذي يضم 74 دولة و5 منظمات دولية تقوم بتدريب أكثر من 190.000 من ضباط الشرطة والجنود العراقيين، مما ساعد في عودة ملايين النازحين إلى مناطق سكنهم، وتحسن الوضع الأمني في بغداد ومناطق أخرى من العراق تحسناً ملحوظاً.



الوزارات الشاغرة

في غضون ذلك، جدد تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطالبته رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، بالتدخل المباشر لحسم اختيار المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة.

وقال عضو التحالف النائب رائد فهمي لـ»دوت الخليج» إن «اكتمال أغلب الكابينة الوزارية لا يعطي الحق للكتل السياسية بتأخير حسم ما تبقى منها وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية».