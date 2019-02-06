فيديو.. شحنات الموت التركية مستمرة

صورة أرشيفية وكالات تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، فيديو بعنوان: "شحنات الموت التركية مستمرة". وأوضح الفيديو أن تركيا متورطة في دعم الإرهاب بليبيا، حيث قامت سلطات ميناء الخمس بمصادرة شحنة أسلحة جديدة، وقامت تركيا بإرسال مدرعات وعربات هجومية مصفحة لدعم الميليشيات الإرهابية وتنفيذ المخطط التركي لنشر الفوضى في ليبيا والمنطقة. جديدة، وقامت تركيا بإرسال مدرعات وعربات هجومية مصفحة لدعم الميليشيات الإرهابية وتنفيذ المخطط التركي لنشر الفوضى في ليبيا والمنطقة. وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن شحنة الموت التركية ليست الأولى فعلى مدار عام واحد صادرت ليبيا 3 شحنات تركية تحمل الخراب للشعب الليبي والمنطقة، وأصبحت تركيا تغرق ليبيا بالأسلحة فمتى يتدخل المجتمع الدولي لوقف الإرهاب التركي؟.

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