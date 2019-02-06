كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربات فرنسية جديدة في تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات حربية فرنسية شنّت من جديد ضربات في شمال شرق تشاد استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.
وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أن "السلطات التشادية والفرنسية قررت (شنّ) ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 فبراير.
وأشارت إلى أن الضربة التي نفذتها "طائرات ميراج 2000 التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع حوالى 20آلية خارج نطاق القتال".
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