كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يرفض إنشاء مطار تمناع الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الأردنية، إن الأردن رفض إنشاء مطار تمناع الإسرائيلي القريب من العقبة منذ بدايته في العام

2013 أكثر من مرة، سواء عبر التحفظ من قبل وزارة الخارجية أو بالتواصل مباشرة مع هيئة الطيران الإسرائيلي.

وقال وزير النقل أنمار الخصاونة خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل اعتراض رسمي

لمنظمة الطيران المدني الدولي في العام 2015 على إنشاء المطار لتهديده سلامة الملاحة الجوية ومخالفته

المعايير الدولية.

وأوضح أن المنظمة شجعت على التفاوض بنيّة التوصل إلى حل ضمن الأطر الدولية، وبما يحفظ سلامة

الملاحة الجوية، وأشار إلى أن هيئة الطيران شرحت بخطاب رسمي في شهر يوليو 2018 الأضرار الناجمة

عن إقامة المطار، وتأثيرها على المصالح الأردنية، وتم تحميل المنظمة المسؤولية لتسجيل مطار تمناع ضمن

السجلات الدولية.

وقال الوزير "في شهر أغسطس 2018 أعلم الطرف الإسرائيلي، الهيئة الأردنية بأن هنالك تشغيلاً تجريبياً

لرحلات طيران، وقد رفضت الهيئة هذا الأمر المبني على سياسة فرض الأمر الواقع، وجرت مخاطبة منظمة

الطيران المدني الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية والمنظمة تتحملان تبعات تشغيل المطار أحادي الجانب".

وكشف الخصاونة أن منظمة الطيران الدولي اعترفت في 15 شهر أغسطس الماضي، بأن تسجيل المطار

كان خطأ إجرائياً وقررت بحث مسألة المطار تحت مظلة منظمة الطيران الدولية.

وتابع أنه بتاريخ الثالث من سبتمبر 2018 قامت الهيئة بإرسال خطاب للمنظمة يتضمن رفض المملكة

الأردنية لإقامة المطار، وطالبت بضرورة قيام المنظمة بإجراءات تصويبية وتصحيحية وإلغاء الموافقة الصادرة

من قبل المنظمة لإضافة مطار تمناع ضمن المطارات الإسرائيلية، وبينت الهيئة أن الأردن لن يتحمل أي

مسؤوليات أو تبعات تهدد سلامة الملاحة الجوية.

وأضاف وزير النقل "في 10 يناير 2019 قامت الحكومة الأردنية بإرسال كتاب إلى منظمة الطيران المدني

الدولي للتأكيد على اعتراض الأردن على إقامة المطار وطالبت المنظمة بالتدخل".

وأشار إلى أنه في 18 يناير 2019 دعت الحكومة منظمة الطيران الدولي للقيام بمسؤولياتها ضمن

أطر ميثاق شيكاغو للطيران المدني، مبيناً أن الحكومة تتابع الموضوع عن كثب ولن تتوانى عن متابعته.

ويقع المطار الجديد في منطقة تمناع على بعد 18 كيلومترا شمال إيلات على البحر الأحمر قرب الحدود

الأردنية.