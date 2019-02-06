كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب مادورو السماح بدخول المساعدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحاول جوايدو الذي اعترفت به 40 دولة بينها الولايات المتحدة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، تنظيم وصول هذه المساعدة الدولية، لكن رئيس الدولة نيكولاس مادورو يرفض ذلك معتبراً أنها تمهد لتدخل عسكري خارجي.
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