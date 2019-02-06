كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو يصف المساعدات الإنسانية لفنزويلا "مسرحية سياسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،

اليوم الأربعاء، خطط إرسال مساعدات إنسانية دولية إلى بلاده بوصفها "مسرحية سياسية".

وتأتي تصريحات مادورو في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات لتجاوز النقاط الحدودية من أجل توصيل مساعدات غذائية وطبية إلى مواطني فنزويلا.

وقال مادورو في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" إن هذه المساعدات ستكون بمثابة ستار لتدخل عسكري أمريكي في فنزويلا، محذرا من أن "الإمبريالية تخلف فقط وفيات" كما حدث في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية.

وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترفت به العديد من دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا بصفته الرئيس المؤقت لفنزويلا، قد طلب مساعدات إنسانية، في ظل تصاعد صراعه على السلطة مع الرئيس مادورو.

وينظر إلى هذه المساعدات الإنسانية إلى أنها تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة المعارضة على تحدي الرئيس وعلى مدى قدرتها بشكل أساسي في الإطاحة بمادورو من الحكم.

وتعهدت كل من الولايات المتحدة وكندا بتقديم 60 مليون دولار أمريكي إلى فنزويلا، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم خمسة ملايين يورو إضافية كمساعدات، حيث كان التكتل الأوروبي قد قدم 34 مليون يورو إلى فنزويلا في عام 2018.

وقد نشر خوان جوايدو في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا إنه عقد لقاءا مع عمد عدة مدن فنزويلية لبحث خطة وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف البلديات.

ولم يستجب الجيش الفنزويلي حتى الآن لدعوات المعارضة ودول أمريكا اللاتينية لمساندة جوايدو وللسماح بدخول المساعدات.

وأفادت تقارير بتحرك الدبابات نحو ولاية تاتشيرا، وهي منطقة حدودية متاخمة لكولومبيا.

وتابع جوايدو قائلا إن المساعدات ستدخل في البداية عن طريق كولومبيا والبرازيل، حيث تستعد مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية لاستقبال مساعدات الإغاثة القادمة من العاصمة بوجوتا، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وعقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، قال وزير خارجية كولومبيا كارلوس هولمز تروخيلو في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء " تتعامل كولومبيا مع "المهام الضرورية من أجل وصول المساعدات إلى الشعب الفنزويلي".

وأضاف تروخيلو قائلا "ستكون هناك عملية إنسانية كبيرة" بمشاركة منظمات دينية ومدنية.

ومن جهة أخرى ، عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اجتماعا في البيت الأبيض مع وزير خارجية البرازيل أرنستو أراوجو.

ونشر بولتون تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، قائلا "ناقشنا الدعم المتبادل للرئيس الفنزويلي المؤقت جوايدو، بما في ذلك الخدمات اللوجستية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي. التحالف بين الولايات المتحدة والبرازيل أقوى من أي وقت مضى".

وفي الوقت نفسه بدأت السلطات الفنزويلية في جمع التوقيعات من المواطنين الرافضين "لأعمال التدخل" الأمريكية ، والتي من المقرر تسليمها إلى البيت الأبيض ، حسبما أفادت وكالة "آيه في إن" الفنزويلية الرسمية للأنباء.

وقد قال مادورو إن الهدف من هذه الخطوة هو جمع 10 مليون توقيع.