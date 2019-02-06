كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير فنزويلا لدى موسكو ينفي حماية روسيا للرئيس مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى السفير الفنزويلي لدى روسيا، كارلوس رافائيل فاريا تورتوس، ما تردد حول قيام شركات عسكرية خاصة روسية بحماية رئيس البلاد نيكولاس مادورو. وقال السفير الفنزويلي، ردًا على أسئلة الصحفيين في هذا الصدد حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "كلا .. هذا غير صحيح، لدى رئيسنا حماية خاصة به". وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت الأسبوع الماضي أن "المتعاقدين العسكريين الخاصين الذين يقومون بمهام سرية لروسيا طاروا إلى فنزويلا في الأيام القليلة الماضية لتعزيز الأمن للرئيس نيكولاس مادورو". ورفض سفير روسيا في كاراكاس فلاديمير زايومسكي، تلك التقارير، كما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن التقارير عن الجنود الروس في فنزويلا غير صحيحة.

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