ترامب يلتقي رئيس كولومبيا في 13 الجاري

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 فبراير في واشنطن نظيره الكولومبي إيفان دوكي ليبحث معه خصوصاً "الجهود لاستعادة الديموقراطية في فنزويلا"، بحسب ما أفاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعدما رفضت السلطات الأمريكية في الأيام الأخيرة تأكيد احتمال انتشار عسكري أمريكي في كولومبيا المجاورة لفنزويلا.

وبرزت هذه الفرضية بعدما شوهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حاملاً دفتر ملاحظات دونت عليه عبارة "5آلاف جندي في كولومبيا".

وتستمر الازمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا. ويكرر ترامب أن "كل الخيارات" مطروحة بالنسبة الى هذا البلد حيث يتنازع الرئيس نيكولاس مادورو السلطة مع رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو الذي اعترفت به دول عدة "رئيساً انتقالياً".

وينتشر نحو 200جندي أمريكي حالياً في كولومبيا التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات أمنية وثيقة.