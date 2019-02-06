كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنشاء مركز تنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة ضد "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بين الجيش العراقي، وقوات البيشمركة، على إنشاء مركز تنسيق مشترك والقيام بعمليات لمعالجة الثغرات والطوارئ.

تناقلت وسائل الإعلام مزاعم مفادها موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المسماة متنازع عليها، وهذه المزاعم كاذبة وعارية من الصحة".

وبين رسول، إنما الذي حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم، قبل يومين، بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ووفد يمثل البيشمركة في الإقليم برئاسة رئيس أركان البيشمركة، وعدد من القادة في وزارة داخلية الإقليم في أربيل، لبحث ومناقشة الثغرات بين خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البيشمركة والتي تستغلها خلايا "داعش" الإرهابية، لإحداث خروقات أمنية.

وأكد رسول، تم الاتفاق على إنشاء مراكز تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطوارئ التي تحصل والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق، ولم يتم الحديث عن أي تغييرات في خطوط التماس أو حركة القطعات العسكرية في كركوك والمناطق المحاذية للإقليم.

الجدير بالذكر، أن قوات البيشمركة قد انسحبت من المناطق المتنازع عليها دستوريا وفق المادة 140، بعد تقدم القوات الاتحادية، بأمر رئيس الحكومة السابق، حيدر العبادي، عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر عام 2017.