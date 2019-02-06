مغربية ضمن قتلى حريق باريس .. عمرها 25 سنة ووالدتها انتقلت لفرنسا لمقارنة الحمض النووي والتأكد من هويتها

كشفت معطيات حديثة، أن شابة مغربية من بين ضحايا الحريق المهول الذي شب، ليلة الاثنين الثلاثاء، بمبنى سكني بالدائرة السادسة عشر بباريس.

وأوضحت مصادر قنصلية مغربية، أن لشابة المغربية “م .إ” البالغة من العمر 24 عاما، لقيت مصرعها في الحادث، وتأكدت وفاتها بعد تسجيل اختفائها عن انظار أفراد أسرتها وزملائها في العمل منذ وقوع الحادث الذي خلف عشرة قتلى وثلاثين جريحا، قبل أن يتثبت وجود جثتها في معهد الطب الشرعي.

وكان أقارب الضحية الذين حاولوا بدون جدوى الاتصال بها عبر الهاتف، قد ربطوا الاتصال بعائلتها من أجل التعبير عن قلقهم، قبل أن تنتقل والدة الشابة على وجه الاستعجال من المغرب إلى باريس، حيث خضعت لتحليل الحمض النووي لمقارنته مع الحمض النووي للضحايا الذين لازال العمل جاريا لتحديد هويتهم.

يذكر أن الحريق الذي شب بالمبنى المذكور، وهو الأعنف الذي تعرفه فرنسا منذ 15 عاما من حيث عدد الضحايا، قد يكون متعمدا.

وقال المدعي العام للجمهورية بباريس، ريمي هيتز أنه تم اعتقال سيدة تقطن بالمبنى، غير بعيد من مكان الحادث، ووضعت رهن الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 40 سنة ، تبدو عليها أعراض مرض نفسي بحسب المدعي العام، وتم إدخالها لمصحة نفسية تابعة لولاية الشرطة بباريس في انتظار البت في احتمال خضوعها لاجراءات قضائية.