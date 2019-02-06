تغطية مباشرة للكلاسيكو: برشلونة (0-0) ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجرى مساء اليوم، الأربعاء، مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد على ملعب الأول "كامب نو".
وتقابل الفريقين من قبل في 210 مباراة بمختلف البطولات، فاز برشلونة خلال 80 مباراة، فيما انتصر ريال مدريد خلال 87 أخرى، وتعادلا في 43 لقاء آخر.
وتواجه الفريق الملكي مع نظيره برشلونة في 33 مباراة منذ انطلاق بطولة كأس ملك إسبانيا في عام 1916، وفاز برشلونة على الريال في 14 مباراة، بينما فاز الفريق الملكي على البلوغرانا في 12 مباراة، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.
وقرر مدرب برشلونة إبقاء ليونيل ميسي، الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة فالنسيا الماضية، على مقاعد البدلاء، ودفع بالبرازيلي الشاب مالكوم بدلا منه، بينما استقر مدرب ريال مدريد على وضع بيل وكاسيميرو وإيسكو على دكة الاحتياط.
تشكيلة برشلونة: تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر، كوتينيو، مالكوم وسواريز.
تشكيلة ريال مدريد: نافاس، كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو، يورينتي، كروس، مودريتش، فاسكيز، فينيسيوس وبنزيمة.
أحداث الشوط الأول:
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