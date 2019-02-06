انت الان تتابع تفاصيل خبر "الحوار الأفغاني" بموسكو يتفق على عقد جولاته القادمة في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 09:58 مساءً - اتفق المشاركون في منتدى الحوار الأفغاني في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، على عقد الجولات المقبلة من مفاوضات السلام في دولة قطر.

وقال شير محمد عباس ستانيكزاي، رئيس وفد حركة طالبان الأفغانية إلى محادثات السلام: "إن موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لم يتحدد".

وأكد في تصريحات نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم، أن "المفاوضات بشأن القضية ما زالت جارية حتى الآن".

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، للوكالة، إن المحادثات التي تشمل مسؤولين من طالبان والمعارضة كانت "مُرضية جداً".

من جانبه رفض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إبرام أي اتفاق بين "طالبان" والولايات المتحدة "دون مشاركة الحكومة الأفغانية، التي هي من يصنع القرار".

وقال الرئيس الأفغاني في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "في نهاية أي اتفاق سلام فإن صانع القرار سيكون الحكومة الأفغانية"، مضيفاً أنه "لا يمكن لأي أحد تنحية الحكومة جانباً".

ويدور صراع في أفغانستان بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبّب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وكانت واشنطن وطالبان تحدثتا قبل أسبوع عن تحقيق تقدم في محادثات الدوحة الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً، ومن ضمن ذلك وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها القوات الأمريكية.

ونهاية العام الماضي، أمرت إدارة ترامب الجيش بسحب نحو 7000 جندي من أفغانستان، في الأشهر المقبلة، أي نحو نصف عدد القوات الموجودة هناك، والبالغة 14 ألفاً.