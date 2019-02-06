بومبيو يطالب مادورو بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية الأميركية إلى فنزويلا

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء نظام نيكولاس مادورو ب"منع" المساعدات الانسانية من دخول فنزويلا، وخصوصا تلك التي أرسلتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع معسكر "الرئيس الانتقالي" خوان غوايدو. وكتب بومبيو على تويتر "على نظام مادورو أن يسمح بوصول المساعدات الى الشعب الجائع".

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