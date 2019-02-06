الان تتابع عاجل .. إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من حدود غزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “إنرجايزر” ترعب سوق الهواتف الذكية ببطارية عملاقة الموظف الذي تحكم في ملايين.. كشف هوية صاحب حساب “البيضة” على إنستجرام تفاصيل مواصفات هاتف هواوي “جي5” القابل للطي تغيير كلمات المرور وحده لا يوفر أماناً أكبر!

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