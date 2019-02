ترك موظفي باكاردي الحواسيب مقابل مشروبات الكوكتيل سعيا منهم...

هاميلتون – برمودا -الأربعاء 6 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): - في 7 شباط، سيترك موظفو "باكاردي" في جميع أنحاء العالم مركز عملهم للتواجد في مناطق محلية ساخنة في جميع أنحاء العالم كجزء من النسخة الثانية من "باك تو ذي بار" بالتزامن مع يوم المؤسس السنوي للشركة ، تحتفل "باك تو ذي بار" بالذكرى السنوية الـ 157 لشركة باكاردي العائلية، والتي تعدّ حاليا أكبر شركة للمشروبات الروحية المملوكة للقطاع الخاص في العالم.

سوف يزور أكثر من 7000 موظف من شركة "باكاردي" موزعين على 130 مدينة عالمية أكثر من 1000 حانة خلال فترة ستة عشر ساعة. صُمم مفهوم "باك تو ذي بار" لإعادة إشعال روح الشركة وثقافة الأسرة وأصبح "العودة برنامج "باك تو ذي بار" محوراً ثقافياً مهماً للشركة التي تأسست أصلاً في كوبا عام 1862 وتبيع اليوم علاماتها التجارية في أكثر من 170 دولة حول العالم.

وفق ما قاله ماهيش ماجهافان وهو المدير التنفيذي في باكاردي المحدودة : " يعتمد مفهوم "باك تو ذي بار" على اعتقادنا بأن علاماتنا التجارية تعرف في الحانات وليس في قاعات مجلس الإدارة. مع احتفال باكاردي بعيدها للمرة 157، من المهم العودة إلى جذورنا ، والتفكير كالمؤسسين ، والسير على الطريق بذاتنا لنرى كيف تتغير أعمالنا، وحاناتنا وموظفينا." وأضاف " بالنسبة للعاملين في باكاردي ، تعتبر زيارة الحانات غالباً عملاً أكثر منه من التسلية حيث نقوم بالبحث على الأرض ونضع أنفسنا في دور مندوبي المبيعات والأشخاص المؤثرين".

تفعيل زيارات "باك تو ذي بار" على وسائل الإعلام الاجتماعية

تعمل عائلة باكاردي منذ أجيال على تشجيع جميع الموظفين على اعتماد تفكير مشابه لمندوبي المبيعات، مع القدرة على التأثير على الأعمال التجارية من الصميم. في يومنا هذا، يتم التأثير بشكل مختلف تماما، وبالتالي تهدف "العودة إلى الحانة" إلى إعطاء كامل الحريّة للمؤثرين داخل الشركة على تطبيق انستاغرام من جميع أنحاء المؤسسة لإطلاق العنان لمخيلتهم، بهدف إحداث أكثر من 5000 مشاركة فريدة من نوعها مع هاشتاغ #BacktotheBar.

اعتماد الشعارات لجعل "باك تو ذي بار" يحتل الصدارة

بفضل شعارات مثل " drink less but better " و" instagrammable handcrafted cocktails " إلى " no/low is the new go-to " ، سيسلط "باك تو ذي بار" الضوء على الاتجاهات الهامة في قطاع المشروبات ذو الازدهار المضطرد، بفضل الراشدين من جيل الألفية - الذين أطلقوا جيل مشروب "الرّج والخلط" – الذي سيكون في طليعة العصر الذهبي الجديد للكوكتيلات.

قال جاكوب برايرز، مدير المناصرة العالمي في باكاردي : "تستمر ثورة الكوكتيل مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يشربون في أماكن أكثر من المشروبات الروحية بأرقام تفوق أكثر بكثير من أي وقت مضى ، وبالتالي أصبحت الحانات والسقاة في الخطوط الأمامية". وأكمل "بالإضافة إلى قضاء وقت مع المستهلكين ، يشكل " باك تو ذا بار"فرصة لنا لشكر الحانات والمطاعم التي تدعمنا وأفضل السقاة في العالم ، الذين هم حقا في طليعة كل ما هو جديد ومرتقب في أعمالنا ".

لمحة عن شركة "باكاردي" المحدودة

"باكاردي" المحدودة هي أكبر شركات المشروبات الروحية في العالم المملوكة للقطاع الخاص وهي تنتج وتسوّق مجموعة متنوعة من المشروبات الروحية والخمور المعروفة دولياً. تشمل مجموعة العلامات التجارية التي تملكها "باكاردي" المحدودة أكثر من 200 ماركة وعلامة، بما في ذلك "باكاردي روم"® وفودكا "جراي جوس"® وتيكيلا "باترون" ® وويسكي "ديوارز سكوتش"® المخلوط ومشروب جين "بومباي سافير"® ومشروب فيرموث والنبيذ الفوار "مارتيني"® ومشروب تيكيلا "كازادوريس" المصنوع 100% من الأغاف الأزرق فضلاً عن علامات رائدة وناشئة أخرى بما فيها ويسكي " ويليام لاوسن سكوتش" ® وليكور "سان جرمان"® من زهرة البيلسان وفودكا "إيريستوف" ®.

توظّف "باكاردي" وهي شركة عائلية تأسست قبل 157 عاماً في سنتياجو دي كوبا في 4 شباط 1862 أكثر من 7000 شخصا وتصنّع علاماتها في أكثر من 20 منشأة بما فيها مصانع الوضع في القناني والتقطير والتصنيع في 11 موقعا حول العالم وتبيعها في أكثر من 170 دولة. تشير "باكاردي" المحدودة إلى مجموعة شركات "باكاردي" ومن ضمنها "باكاردي" الدولية المحدودة. يمكن زيارة الموقع www.BacardiLimited.com أو الرابط BacardiLimited@.

