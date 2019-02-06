المنظمة الدولية للهجرة: رحيل أكثر من 16 ألف مهاجر من ليبيا في 2018

تم ترحيل أكثر من 16 ألف مهاجر من ليبيا في 2018 بفضل برنامج "عودة طوعية" نظمته المنظمة الدولية للهجرة، الموجودة في ليبيا، منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011.

وأكد منسق البرنامج في المنظمة الدولية للهجرة، جمعة بن حسن، أن "16753 مهاجراً في وضع غير قانوني تمكنوا من العودة إلى بلدانهم العام الماضي".

وهم مهاجرون حاولوا اجتياز البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، معرضين حياتهم للخطر، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وأضاف بن حسن أن "أرقام المنظمة الدولية للهجرة تفيد أن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى 32 بلدا من إفريقيا وآسيا"، موضحاً أن هذه الأرقام لا تتضمن المهاجرين الذين تعنى بهم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين.

من جانبها، أوضحت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أن 4080 لاجئاً تمكنوا من مغادرة ليبيا منذ سبتمبر 2017.

وفي بيان مقتضب في بداية الأسبوع، أوضحت المفوضية العليا للاجئين أن 56 ألف لاجئ آخر ما زالوا ينتظرون دورهم لمغادرة ليبيا.

وكان آلاف المهاجرين يعبرون الحدود الجنوبية لليبيا، التي يبلغ طولها خمسة آلاف كلم، محاولين عبور المتوسط الى اوروبا.

ومنذ 2011، ساء الوضع واستغل المهربون الفوضى في البلاد لينظموا، في مقابل مبالغ مالية كبيرة، عبور آلاف الأشخاص القادمين من إفريقيا أو آسيا، ومتوجهين إلى إيطاليا التي تبعد 300 كيلومتر من السواحل الليبية.

ويُنقل عدد كبير من المهاجرين، رجالاً ونساء أو أطفالاً، تم اعتراضهم أو أنقذوا في البحر، إلى مراكز احتجاز في ليبيا، وسط ظروف صعبة للغاية، وهم يفضلون العودة إلى بلدانهم.

وأدان عدد كبير من المنظمات الدولية، بما فيها المفوضية العليا للاجئين، سوء معاملة المهاجرين في ليبيا.

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