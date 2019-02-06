كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن استعدادها للتعاون مع تركيا في خليج عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أن قوات بلاده مستعدة للتعاون مع تركيا في خليج عدن، مشيرًا إلى أن التعاون العسكري الإيراني التركي في البحر وخليج عدن "مسألة ضرورية". وأوضح الأدميرال سياري، في تصريح على هامش مؤتمر بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، اليوم الأربعاء، "إذا كانت تركيا تريد توفير الأمن في خليج عدن، فنحن مستعدون للتعاون، وتواجد إيران في خليج عدن هو لتوفير الأمن".

وعند سؤاله حول وجود تعاون وتنسيق بين تركيا وإيران، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال سياري، "إذا لم يتم السيطرة على الإرهاب في المنطقة، فسوف تتضرر جميع الدول. لذلك فإن الحاجة للسيطرة على الإرهاب على المستوى الإقليمي، هي مسؤولية الدول التي تعرف طبيعة وجذور الإرهاب والعمل الصادق، حتى تتمكن من تحقيق النصر على الإرهاب".



واعتبر القائد العسكري الإيراني أن قوات بلاده مستعدة للتواجد في أية مياه إقليمية بأمر من القائد الأعلى، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.