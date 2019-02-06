كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 11 من مسلحي " داعش"بعملية أمنية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل 11 مسلحا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال تفتيش جزيرة في محافظة صلاح الدين وسط العراق.
وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان، إنه "بأشراف قيادة عمليات صلاح الدين شرعت قوة من مديرية شرطة محافظة صلاح الدين بواجب تفتيش جزيرة غرب الصينية، وبالتعاون مع طيران التحالف حيث قصفت وكر للدواعش وهو عبارة عن نفق تحت الأرض".
وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في محافظات نينوى، وكركوك التي تعتبر من أغنى مدن البلاد نفطيا، وكذلك في منطقة الحدود العراقية السورية، ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق
وأعلن العراق، في ديسمبر2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويقوم التنظيم من وقت لآخر، باستهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
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