كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن السيطرة على حقل الشرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح الجيش الليبي، في بسط سيطرته على بلدة مرزق جنوبي ليبيا، وحقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، وفق ما أعلنت مصادر ليبية، اليوم الأربعاء.
وحسب المصادر، تواصل الكتيبة 30 التابعة لطرابلس، سيطرتها على حقل الشرارة النفطي الليبي.
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