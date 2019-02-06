كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنجلاديش: إغلاق الحدود بعد تدفق 200 بوذي من ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت بنجلاديش حدودها الجنوبية الشرقية بعد فرار أكثر من 200 شخص ينتمون للطائفة البوذية من ولاية تشين الواقعة في غرب ميانمار، إثر اشتداد حدة القتال هناك بين قوات الأمن والمتمردين، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء.

وعقب لقائه مع الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، قال وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن في تصريحات صحفية: "لقد أغلقنا الحدود لوقف تدفق المزيد من ميانمار"، وأضاف بأنه أحيط علماً بأن هناك جماعات عرقية ودينية، من بينهم أشخاص ينتمون للطائفة البوذية والهندوسية، تحاول دخول بنغلاديش طلباً للأمان.