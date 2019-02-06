رسمياً..الشرطة تتدخل في واقعة الهتافات العنصرية ضد محمد صلاح

قرر نادي ويست هام الإنجليزي، فتح تحقيق بتعاون مع الشرطة، بخصوص تغرض الدولي المصري محمد صلاح لاعتداءات عنصرية لفظية، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريق بليفربول، من طرف فئة من الجماهير.

وأوضح النادي، مساء اليوم الأربعاء، في بلاغ له، بأنه لن يكون متساهلاً مع الجماهير التي ضايقت النجم المصري، وسيتم البحث عن جميع التورطين، مشدداً بأن ويست هام يأسف للأحداث اللارياضية التي تورطت فيها فئة من أنصاره.

وواجه صلاح في مباراة اللإثنين الماضي هتافات عنصرية بالملعب الأولمبي في لندن، وهي اللقطة التي تم تداولها على نطاق واسع بين الجماهير، قبل أن يقرر ويست هام فتح تحقيق رسمي، بمساعدة رجال الشرطة.