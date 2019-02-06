شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تبحث إعمار المناطق المحررة والان نبدء بالتفاصيل

ناقش نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء في بلاده، معين عبدالملك، الجهود الحكومية المبذولة في تلبية المتطلبات الخدمية والتنموية والأمنية والعسكرية في المناطق المحررة.

وجرى خلال اللقاء، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، بحث المستجدات الميدانية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني بدعم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استعادة الدولة اليمنية ودحر ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد "محسن" أن الشرعية وبدعم صادق من أشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة الإمارات وبالتفاف كل المخلصين من أبناء الوطن، ماضون بعزيمة وإصرار في إحباط مشروع إيران التخريبي والحفاظ على اليمن وهويته العروبية ونظامه الجمهوري والعمل بكل السبل لإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الدولية الثلاث.