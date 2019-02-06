الجيش الليبي: القضاء على أبرز قيادات الإرهاب في درنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، الأربعاء، إنه تم القضاء على أبرز قيادات الإرهاب في درنة خلال الـ72 ساعة الماضية.



وأكد المسماري في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، أن قوات الجيش الليبي تتقدم في درنة، والعدو أصبح محاصراً في منطقة صغيرة.